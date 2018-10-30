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Süleyman Soylu, Donarak Şehit Olan Askerlere Ait Fotoğrafları Yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde donarak şehit olan (hipotermi) iki askerimiz ile ilgili basında ve sosyal medyada dolaşan fotoğrafların, videoların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Süleyman Soylu, Donarak Şehit Olan Askerlere Ait Fotoğrafları Yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde donarak şehit olan (hipotermi) iki askerimiz ile ilgili basında ve sosyal medyada dolaşan fotoğrafların, videoların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

30 Ekim 2018 Salı 10:07
Süleyman Soylu, Donarak Şehit Olan Askerlere Ait Fotoğrafları Yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde donarak şehit olan (hipotermi)  iki askerimiz ile ilgili basında ve sosyal medyada dolaşan fotoğrafların, videoların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle;

''Tunceli'ye terörist grubunu intikal ettirmeye çalışıldığı istihbarat birimlerince haber alındı. Jandarmamız 1 Ekim'den itibaren 21 tim ile operasyona başladı. Şehitlerimiz de bu timlerden 12 kişilik timlerin içerisinde bulunuyordu. Operasyon bölgesi 2300 rakımda. Karayolu ulaşımı olmayan, ağaçlık veya başka bir sığınma yeri bulunmayan zorlu bir bölgedir. Timlerin bölgeye bırakılmasından sonra hava şartları aniden ağırlaştı. Hava şartları kötüleşip, tipi bastırınca 26 Ekim'de timlerin geri çekilmesi konusunda komutanlar talimat veriyor. Bölgeye defaatle denenmesine rağmen, ki aynı aynı helikopter pilotu denemesine rağmen; 2-3-4-5 tipi nedeniyle oraya inemedi. Arkadaşlarımız terörist saldırısına ve EYP riskine rağmen, yaya olarak bölgeye intikal etmeye çalıştılar. Ve 26 Ekim'de güçlükle time ulaşan personelimiz tarafından hipotermi geçiren iki evladımıza müdahale yapıldı.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Soyludan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar

Sosyal medyada yayımlanan fotoğrafları gösteren Soylu şöyle devam etti; ''Yine şuradaki fotoğraf ile şuradaki fotoğraf... Burada ağaçlar var. Sosyal medyada hemen... Kimlerin olduğu açık. HDP sempatizanları, PKK'lılar, FETÖ'cüler ve Türkiye'de terörle mücadeleden rahatsız olanlar, Tunceli'nin huzurundan rahatsız olanlar.

Tunceli'de biz operasyon yapıyoruz. Ama her operasyondan sonra ağaçlar yanıyor diye sözde şarkıcılar da dahil, terör örgütü mensuplarını sabah akşam koruyabilmek için çare arayan ve terör örgütüne müzahir olan siyasi partinin mensupları dahil orada eylem yaparak terörle mücadelemizi engellemeye çalışmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydu. Ama buna müsaade etmediğimizi de belirtmek isterim.

Videolarla, çok daha önce çekilmiş, karda kışta çekilmiş ve daha ziyade de oradaki personellerin kim olduğu da tespit edilememiş bir videoyu ortaya koyup infial yaratmaya çalışan bir grup...

Biz kahramanlarımızı, evlatlarımızı mevsimsel şartlara uymayan bir şekilde operasyona çıkarıyormuş gibi bir anlayışı yaygınlaştırmak için fırsatı eline geçirenler, elinden geleni tüm açıklamalara rağmen ortaya koymaya çalıştılar.'' ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 30.10.2018 10:45
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süleyman soylu donarak şehit olan askerlere ait fotoğrafları yalanladı
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