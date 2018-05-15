Süleyman Demirel Üniversitesi 110 Geçici İşçi Alımı Başvuruları Sürüyor (Mezuniyet Şartı Yok)

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere normal, eski hükümlü , terörle mücadele yaralananlardan ve engelli vatandaşlardan 110 geçici işçi alınacağı bildirilmişti. Söz konusu istihdamın Temmuz ile Eylül ayları arasında 90 gün süreyle gerçekleşeceği belirtilirken, ilgili alımlar için ayrılan kontenjan şu şekilde oldu:

Başvuru işlemleri 21 Mayıs 2018 tarihine kadar İŞKUR vasıtasıyla gerçekleştirilecek. AKura çekimi 25 Mayıs 2018 tarihinde , sözlü mülakat ise Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Detaylı Bilgi Isparta İŞKUR İl Müdürlüğü ya da İŞKUR resmi sitesinden öğrenilebilir.

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