Suç Örgütü Lideri Serkan Kurtuluş Gürcistan'da Yakalandı

İzmir'de organize suç örgütü kurarak, yaralama, tehdit, şantaj , kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettiği öne sürülen Serkan Kurtuluş, İnterpol tarafından Gürcistan'da yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, organize suç örgütü kurarak, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı ve yağma gibi eylemlerle maddi kazanç elde ettiği öne sürülen örgütün lideri Serkan Kurtuluş, Gürcistan'da yakalandı. Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da 400 polisin katıldığı operasyonda 49 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ele geçirilmişti.

Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda örgüt liderinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. İnterpol'ün gündüz saatlerinde Gürcistan'da gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan Kurtuluş, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Tiflis'teki bir cezaevine gönderildi.

Şahsın Türkiye'ye iadesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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