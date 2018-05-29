Subay, Astsubay, Erbaş, Er Adayları Dikkat! Liste Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastaneler listesinde güncelleme yapıldığını duyurdu. Buna göre yetkili hastaneler içerisine Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Antalya Kepez Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi'de eklendi.

Sağlık Bakanlığı'nın www.saglik.gov.tr adresinden yapılan resmi duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi



Antalya Kepez Devlet Hastanesi



Kayseri Şehir Hastanesi yetkilendirilmiştir.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi için Tıklayınız.

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