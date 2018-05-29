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Subay, Astsubay, Erbaş, Er Adayları Dikkat! Liste Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastaneler listesinde güncelleme yapıldığını duyurdu.

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Subay, Astsubay, Erbaş, Er Adayları Dikkat! Liste Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastaneler listesinde güncelleme yapıldığını duyurdu.

29 Mayıs 2018 Salı 09:56
Subay, Astsubay, Erbaş, Er Adayları Dikkat! Liste Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastaneler listesinde güncelleme yapıldığını duyurdu. Buna göre yetkili hastaneler içerisine Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Antalya Kepez Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi'de eklendi.

Sağlık Bakanlığı'nın www.saglik.gov.tr adresinden yapılan resmi duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 

Antalya Kepez Devlet Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi  yetkilendirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi için Tıklayınız.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.05.2018 09:58
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SubayAstsubayAstsubay Liste
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