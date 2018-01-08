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Subay , Astsubay Alımı Müjdesi Geldi! Polis Özel Harekat Alımı İçin Açıklama Bekleniyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bugün 2018 yılı subay astsubay alımlarına ilişkin adayların merakla beklediği o açıklamayı yaptı. Subay, astsubay adaylarını sevindiren açıklamanın ardından gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrilmiş durumda.

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Subay , Astsubay Alımı Müjdesi Geldi! Polis Özel Harekat Alımı İçin Açıklama Bekleniyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bugün 2018 yılı subay astsubay alımlarına ilişkin adayların merakla beklediği o açıklamayı yaptı. Subay, astsubay adaylarını sevindiren açıklamanın ardından gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrilmiş durumda.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:44
Subay , Astsubay Alımı Müjdesi Geldi! Polis Özel Harekat Alımı İçin Açıklama Bekleniyor

Bir Müjde Milli Savunma Bakanı'ndan Geldi! Gözler İçişleri Bakanlığı'nda 'Polis Özel Harekat Müjdesi Bekleniyor!'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bugün 2018 yılı subay astsubay alımlarına ilişkin adayların merakla beklediği o açıklamayı yaptı. Subay, astsubay adaylarını sevindiren açıklamanın ardından gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrilmiş durumda.

Aylardır polis özel harekat alımlarıyla ilgili kontenjan ve şartlar konusunda açıklama bekleyen adaylar Sn. Bakanımızdan müjdeli haberin gelmesini bekliyor. Özellikle yaş konusunda zaman zaman sosyal medyada kampanya düzenleyen polis özel harekat adayları yaşın bir kaç yaş esnetilmesini, son alımlardaki KPSS Şartsız, en az lise mezunu başvuru şartınınsa devam etmesini talep ediyor.

Bakalım kısa süre içerisinde polis özel harekat adaylarıyla ilgili de müjdeli haberi sizlerle paylaşabilecek miyiz? Sizler de PÖH alımlarıyla ilgili görüşlerinizi bizlerle ve diğer adaylarla sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla paylaşabilirsiniz. Polis özel harekat alımlarından beklentilerinizi ve taleplerinizi yazın, yayımlayalım. Milli Savunma Bakanı Ne demişti? Milli Savunma Bakanı Sn. Nurettin Canikli, 2018 yılı personel alımlarıyla ilgili , "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." demişti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.01.2018 14:47
Anahtar Kelimeler:
SubaySubay Astsubay AlımlarıPöh Müjdesi
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Muhammed 4 saat önce

Lise duzeyinde kppss sarti yok askerlim sarti olmasinn

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Selma 4 saat önce

Lise mezunu alimini yapin pöhte kpss sarti olmasin zaten bayan alimi olacak

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Taner 4 saat önce

Sinavin basvuru tarihinin ne zaman olucaği belli oldu lakin nereden yapilacak onu bilmiyoruz ve msb nin pertem adresine ulaşilamiyor bununla ilgili bilgilandire bilirseniz cok seviniriz

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Ms 4 saat önce

Askerlik Sartsiz Kpss Sartsiz Jandarma uzman alimlari 2.donem hakkinda bir gelisme yok mu acaba

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İsmail 4 saat önce

Yaş sınırı 30 olması uygundur bence.

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Gizem 4 saat önce

Bayan alımı lise alımı olsun KPSS şartsız nolur PÖH

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Elif 4 saat önce

Bayan alımı yokmu bunlarda ya hepmi erkek hepimi offfff

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Mehmet demir 4 saat önce

Jandarma özel harekat alimlari nezaman olacak onu bekliyoruz

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