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Subay Astsubay Adayları Dikkat! Tercih Süreci Başladı!

Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı harp akademileri ve astsubay meslek yüksekokulları için tercih süreci başladı.

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Subay Astsubay Adayları Dikkat! Tercih Süreci Başladı!

Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı harp akademileri ve astsubay meslek yüksekokulları için tercih süreci başladı.

24 Nisan 2018 Salı 15:50
Subay Astsubay Adayları Dikkat! Tercih Süreci Başladı!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2018 tercih dönemi için işlemler, Milli Savunma Bakanlığı Pertem internet sitesi üzerinden kabul edilmeye başlandı. 293 bin 432 kişinin sınava girdiği ve tercih dönemini beklediği Milli Savunma Üniversitesinde süreç 24 Nisan yani bugün başladı. Yoğunluk sebebiyle adaylar tercih ekranı sayfasına erişimde sıkıntılar yaşıyor. Tercih sürecine dair detaylı bilgilendirme ve tercih işlemleri için https://personeltemin.msb.gov.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tercih işlemleri 11 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. MSÜ'den geçtiğimiz günlerde sınav sonuçlarıyla ilgili yapılan duyuruda, "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde icra edilen ‘’2018-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’’ sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilmiştir. Sınava katılan tüm adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden yapabileceklerdir. Yapılacak değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 11 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denilmişti.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.04.2018 15:52
Anahtar Kelimeler:
SubaySubay Astsubay
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