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Subay, Astsubay Adayları Dikkat! Değişiklik Duyurusu Geldi

2018 yılı MSÜ Harp Okulları ve Astsubat Meslek Yüksekokullarıu 2. Seçim Aşamalarına çağrı ilanında tarih değişikliğinde bulunuldu.

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Subay, Astsubay Adayları Dikkat! Değişiklik Duyurusu Geldi

2018 yılı MSÜ Harp Okulları ve Astsubat Meslek Yüksekokullarıu 2. Seçim Aşamalarına çağrı ilanında tarih değişikliğinde bulunuldu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 19:01
Subay, Astsubay Adayları Dikkat! Değişiklik Duyurusu Geldi

2018 yılı MSÜ Harp Okulları ve Astsubat Meslek Yüksekokullarıu 2. Seçim Aşamalarına çağrı ilanında tarih değişikliğinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda, söz konusu 2. Seçim Aşamalarına çağrıların 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacağı bildirildi. MSB resmi duyurusunda ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

ÖSYM’nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeni ile 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılar 21 
Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır.


Yapılacak olan duyuruda okul türlerine göre MSÜ-2018 sınavı çağrı yapılan en düşük aday puanları (MSÜ-SAY, MSÜ-EA, MSÜ-SÖZ) açıklanacaktır.


 2’nci Seçim Aşamaları 02 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kara Harp Okulu Komutanlığı/ANKARA’da icra edilecektir.


 
MSB PER.TEM.D.BŞK.LIĞI             :           (0312) 562 05 43

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2018 19:09
Anahtar Kelimeler:
MsüMSÜ DUYURU
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