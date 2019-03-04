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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE şubatta yıllık yüzde 19.67 gerçekleşti.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE şubatta yıllık yüzde 19.67 gerçekleşti.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:37
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat 2019 dönemi enflasyonrakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasında Şubat 2019 dönemi enflasyon rakamlarına yer verildi. Açıklanan rakamlara göre Şubat 2019 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,16 arttı.

Enflasyon rakamlarının detayları şu şekilde;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,16 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,48 ile sağlık grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde %1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,90, lokanta ve otellerde %0,87 ve ulaştırmada %0,71 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde %0,39, eğlence ve kültürde %0,37 ve haberleşmede %0,34 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %29,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %28,08, ev eşyası %27,59, eğlence ve kültür %20,43 ve lokanta ve oteller %19,79 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,15 düştü

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,15 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,70 artış gerçekleşti.

Şubat 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 154 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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