Su Zannederek Tiner İçmişti! 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da, otomobilde bulunan tineri su sanarak içen 5 yaşındaki Ahmet Zeki Doğancıoğlu tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da Akbayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda ailesine ait otomobilde bulunan Ahmet Doğancıoğlu isimli 5 yaşındaki çocuk, susayınca otomobildeki şişe içerisindeki tineri su zannederek içti. Bir süre sonra fenalaşan Doğancıoğlu, durumu fark eden ailesi tarafından derhal hastaneye götürüldü. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde midesi yıkanarak yoğun bakım ünitesine alınan talihsiz çocuk, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan minik çocuğun cezanesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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