Starbucks 8 Bin Şubesini Eğitim İçin Kapatıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket ABD'deki 175 bin şirket personeline bilinçsiz ön yargı eğitimi verme kararı aldı. Irkçılık karşıtı eğitim için 8 bin şubenin kapatılacağı öğrenildi.

Starbucks'dan yapılan açıklamada 175 bin personele verilmesi planlanan eğitim sebebiyle 8 bin şubede öğleden sonra hizmet verilmeyeceği bildirilirken, polis teşkilatlarınca ve diğer organizasyonlar tarafından sıkça başvurulan bilinçsiz ön yargı eğitiminin personel ve müşteri arasındaki ırk, cinsiyet ve kimlik farklılığına karşı ön yargıların yıkılmasının amaçlandığı bildirildi.

Renkli İnsanların Toplumda İlerlemesi İçin Ulusal Birlik Vakfı (NCAACP), Algı Enstitüsü ve diğer sosyal hak grupları tarafından hazırlanan 4 saatlik eğitimde çalışanlara 1960'lardaki medeni haklar hareketinden bu yana ırk eşitliği alanında gelinen nokta kısa bir belgesel halinde gösterilecek.

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