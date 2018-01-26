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SSM'den Tanklarla İlgili Açıklama Geldi 'Endişemiz yok'

Leopard tanklarının modernizasyon işlemleriyle ilgili Savunma Sanayii Müsteşarlığından resmi açıklama geldi. Söz konusu tankların modernizasyonuna dair herhangi bir sıkıntı olmadığına yer verilen açıklamada, Türkiye'nin kendi üretebileceği şeylerin olduğu ve alternatif kaynakların da olduğu belirtildi.

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SSM'den Tanklarla İlgili Açıklama Geldi 'Endişemiz yok'

Leopard tanklarının modernizasyon işlemleriyle ilgili Savunma Sanayii Müsteşarlığından resmi açıklama geldi. Söz konusu tankların modernizasyonuna dair herhangi bir sıkıntı olmadığına yer verilen açıklamada, Türkiye'nin kendi üretebileceği şeylerin olduğu ve alternatif kaynakların da olduğu belirtildi.

26 Ocak 2018 Cuma 13:48
SSM'den Tanklarla İlgili Açıklama Geldi 'Endişemiz yok'

SSM'den Tanklarla İlgili Açıklama Geldi 'Endişemiz yok'

Leopard tanklarının modernizasyon işlemleriyle ilgili Savunma Sanayii Müsteşarlığından resmi açıklama geldi. Söz konusu tankların modernizasyonuna dair herhangi bir sıkıntı olmadığına yer verilen açıklamada, Türkiye'nin kendi üretebileceği şeylerin olduğu ve alternatif kaynakların da olduğu belirtildi. Bilindiği gibi Almanya hükümeti, Türkiye ile Leopard tankllarının modernizasyonuyla ilgili komisyonu ertelemişti. İptal ya da durdurma kararı olmamasına rağmen sosyal medya ve basın yayın organlarında 'Tankların modernizasyonu durdu' şeklinde haberler çıkmıştı. SSM konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptı. Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, "Yüksek katma değerli üretim, ülke olarak istiklal ve istikbalin garantisi, bağımsızlık ve çıkarlar doğrultusunda hareket edebilmenin anahtarı. Malum dünden beri basında 'Leopard tankları şöyle oldu, böyle oldu...' Soranlara diyoruz ki biz şu anda önümüzde kısıt vesaire olarak getirilen herhangi bir kalemle ilgili hiçbir endişeye sahip değiliz. Kendimizin yapabileceği şeyler var, alternatif kaynaklarımız var. 

O açıdan bu yönde daha kuvvetle özgür olabilmek, kendi kararlarımızı verebilmek, şunun bunun ambargosuna, tehdidine boyun eğmemek adına yüksek teknolojili ürünlerin oluşması, bağımlılığımızın azalması ve özellikle savunma sanayisinde yetkin hale gelmemiz gerekiyor. Bunun da anahtarı, yüksek teknolojiye giden yolda ürünleri geliştirmek ve Ar-Ge yapmak." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

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Son Güncelleme: 26.01.2018 13:58
Anahtar Kelimeler:
SSMSsm TankTankların Modernizasyonu
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