Sözleri Olay Olan İhsan Şenocak Hakkında Diyanetten Flaş Karar

Kot pantolon giyeyerek gezen kadrınların cehennemlik olduğunu söyleyen İhsan Şenocak, bu sözlerine gelen yoğun tepki üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca açığa alınmıştı. Edinilen son bilgilere göre Şenocak görevine iade edildi.

Yeni Akit gazetesinin ‘Yanlıştan dönüldü!’ başlığıyla duyurduğu haberde İhsan Şenocak'ın görevine iade edildiği belirtildi.

Şenocak'ın tepki çeken hutbesi ise şu şekildeydi: “Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin?” diye soran ilahiyatçı, vaazında şunları kaydetmişti: “18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah’ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ’ye, Boğaziçi’ne gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme. Kardeşim… 500 koyunu dağ başında ateşe atan çobana sen koyunun hesabını soruyorsun da oğlunu kızını torununu film setlerine, sokaklarına üniversite salonlarına amfilerine soyup da atan dedelerden babalardan cehenneme atılan yavruların hesabını Allah sormayacak mı?”

Kpsscafe.com.tr | Ankara