Soylu : Türkiye Bugün Kişi Başına 11 Bin Dolar Düşen Bir Ülkedir

Soylu: Batı Tarafından Kurulan Kumpasların Sonu Gelecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran 2018'de seçimlerin sona ermesiyle birlikte Avrupa ve Amerika tarafından kurulan kumpasların da sona ereceğini söyledi.

Seçim çalışmaların çerçevesinde AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı, 24 Haziran seçimlerinin bir milat olacağını söyleyerek, "Her seçim, Türkiye'nin büyümesini bir kademe daha artıran bir anlayışın adıdır. O kadar sıkıntıdan geçtik. Bir taraftan Gezi Olayları, bir taraftan 6-7 Ekim, bir taraftan 17/25 hadiseleri ve diğer taraftan karşı karşıya kaldığımız 15 Temmuz darbe girişimi. Bunlara rağmen Türkiye ayaktadır. 2017'de yüzde 7,5 büyüyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız.Ayakta kalmamızın en önemli sebebinden birisi; sandıktan aldığımız oydur, milletin verdiği destektir, milletin ortaya koyduğu mücadeledir. Millete uygulanan baskılara rağmen, vatandaşımızın özgür idaresiyle doğrunun, hakkın, hakikatin, adaletin, hizmetin ve de bütün bu anlayışı gerçekleştiren iradenin peşinden gitmesidir.

Onu tasdik etmesi ve beraber yürümesidir. Onun için bu seçim elbetteki önemli bir sürecin adıdır.Önümüzde 26 gün var. Bugüne kadar nasıl geri adım atmadıysanız, bugünden sonra da en fazlasını, en sevgi dolusunu, en verimlisini hep beraber yapmak zorundayız. Elimizi dokunmadığımız kimse kalmamalı. Herkesin, yakınlarından başlayarak herkese, her noktayı anlatmamız lazım. Bu seçim başka bir seçimdir. Neler olduğunu, kimlerin bir araya geldiğini, ne tür ittifaklar içinde olduklarını Türkiye bir tablo olarak görmektedir. Hiç endişe etmeyin. Gelecek Türkiye'nindir. Bu seçimden de milletimizin ortaya koyduğu iradeyle zaferle çıkacağız. Vakit demokrasiyi daha da yükseltmenin vaktidir. Vakit hukukun üstünlüğünü zirveye taşıma vaktidir. Vakit, hedeflerimize 2023, 2053 ve 2071'e erişme vaktidir. Vakit, kendi uçağımızı, arabamızı yapma vaktidir.

Bilesiniz 24 Haziran'da saat 17.00'de sandıklar açıldıktan sonra Amerika'nın da Avrupa'nın da Batı'nın da Türkiye'ye kurduğu kumpasların sonu gelecek. Hiç endişe etmeyin. Onun için bu konuda şunu her yerde paylaşmanızı isterim. Türkiye, 2002 dolarlık ülke değil. Türkiye bugün kişi başına 11 bin dolar düşen bir ülkedir." dedi.

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