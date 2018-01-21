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Sosyetenin Ünlü İsmi ! Evinde Kendini Astı

İstanbul Cemiyet hayatının yakından tanıdığı isimlerden ünlü iş adamı Hasan Akdere'nin borçlarından dolayı Almanya'daki evinde kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

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Sosyetenin Ünlü İsmi ! Evinde Kendini Astı

İstanbul Cemiyet hayatının yakından tanıdığı isimlerden ünlü iş adamı Hasan Akdere'nin borçlarından dolayı Almanya'daki evinde kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

21 Ocak 2018 Pazar 10:36
Sosyetenin Ünlü İsmi ! Evinde Kendini Astı

Sosyetenin Ünlü İsmi ! Evinde Kendini Astı

İstanbul Cemiyet hayatının yakından tanıdığı isimlerden ünlü iş adamı Hasan Akdere'nin borçlarından dolayı Almanya'daki evinde kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. A24 isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Grupaj Lojistik'in patronu Hasan Akandere'nin işleri geçtiimiz yılın ekim ayında bozulmaya başlamıştı.

Piyasaya 300 milyon TL borcu olduğu öne sürülen Akandere'nin arabası ve Çubuklu'daki villasına icra gelmişti.  Hasan akandere, 6 ay önce eşi Azize Akandere, Çocukları Berna, Melda ve Kaan'ı da alarak Almanya'ya yerleşmişti. Eşi kısa süre önce Türkiye2ye gelmişti. Geçtiğimiz perşembe günü hayatına son veren Hasan Akandere'nin cansız bedeni odasında bulundu. Akandere'nin cenazesi pazartesi günü İstanbul'a getirilecek.

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Son Güncelleme: 21.01.2018 10:38
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