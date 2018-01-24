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Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan Doktor Hakkında Flaş Karar

Sosyal medya hesabı üzerinden terör propagandası yapan Emet Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru 30 yaşındaki Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan Doktor Hakkında Flaş Karar

Sosyal medya hesabı üzerinden terör propagandası yapan Emet Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru 30 yaşındaki Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:24
Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan Doktor Hakkında Flaş Karar

Son dakika haberi Kütahya'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Kütahya'nın Emet ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor hakkında tutuklama kararı verildi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden, Türkiye aleyhine terör örgütleri PKK ve FETÖ'yü övücü paylaşımlar yapan bir doktor takibe alındı. Bu iddia üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, doktorun Hamam Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. 22 Ocak günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Emet Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru 30 yaşındaki Ö.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılığa gönderilen Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 24.01.2018 19:44
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTerör PropagandasıDoktor
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