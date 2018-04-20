Sosyal Medyadan Silah Satmak İsteyince Kıskıvrak Yakalandı

Trabzon'da üniversite öğrencileri arasında 2. el eşya alışverişi yapılan sosyal medya grubunda silah satmak isteyen bir kişi silahlarla birlikte ele geçirildi.

Trabzon'da üniversite öğrencilerinin ilan vererek eşya alım satımı yapmak için kullandıkları bir facebook grubunda bazı takipçiler, tabanca satmak için ilan vermeye başladı. Yaklaşık 82 bin üyesi bulunan sosyal medya grubunda bir takipçi tarafından fotoğraflanan tabanca ve şarjör yine paylaşılarak satılmak istendi.

Bazı takipçiler söz konusu ilanın ekran görüntüsünü alarak İçişleri Bakanı ve Trabzon Valisi'ni etiketleyerek şikayette bulundu. Şikayetlerin ihbar kabul edilmesiyle harekete geçen polis ekipleri, ilanı veren M.A.T. isimli şahsı ikametinde yakaladı. M.A.T'ın adresinde yapılan aramalarda 4 adet el yapımı silah ve bu silahlara ait 11 adetr fişek , 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. M.A.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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