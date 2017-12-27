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Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Burktu 'Hakkımı 3 Kişi Hariç Herkese Helal Ediyorum'

Giresun'un Bulancak ilçesinde bunalıma girdiği öğrenilen 26 yaşındaki genç, sosyal paylaşım sitesinde yaşandığı sıkıntıları paylaştıktan kısa süre sonra yaşamına son verdi.

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Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Burktu 'Hakkımı 3 Kişi Hariç Herkese Helal Ediyorum'

Giresun'un Bulancak ilçesinde bunalıma girdiği öğrenilen 26 yaşındaki genç, sosyal paylaşım sitesinde yaşandığı sıkıntıları paylaştıktan kısa süre sonra yaşamına son verdi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:52
Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Burktu 'Hakkımı 3 Kişi Hariç Herkese Helal Ediyorum'

Sosyal Medyadan Son Paylaşımı Yürek Burktu 'Hakkımı 3 Kişi Hariç Herkese Helal Ediyorum'

Giresun'un Bulancak ilçesinde bunalıma girdiği öğrenilen 26 yaşındaki genç, sosyal paylaşım sitesinde yaşandığı sıkıntıları paylaştıktan kısa süre sonra yaşamına son verdi.

Giresun'un Bulancak ilçesine Bağlı Ballıca  mahallesindeki evinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yaşamına son veren Mücahit Temur isimli gencin, hayatını sonlandırmadan kısa bir süre önce yaşadıkları zorluklardan bahseden bir paylaşım yaptığı belirlendi.

26 yaşındaki genç sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, "İnanın para pul hiçbir şey mutluluk vermiyor. Hayallerim vardı, umutlarım vardı, hayata küstürdüler beni. Ben yanlış bir şey yapmadım bunu bilin yeter. Hayatta üç kişi harıç herkese hakkımı helal ediyorum" ifadelerini kullandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 27.12.2017 14:34
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaSosyal Medya IntiharIntihar Notu Bıraktı
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