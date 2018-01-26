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Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapmışlardı! Tutuklandılar

Bölücü terör örgütü PKK PYD'nin propagandasını yaptıkları, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına hakarette bulundukları iddia edilen 21 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapmışlardı! Tutuklandılar

Bölücü terör örgütü PKK PYD'nin propagandasını yaptıkları, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına hakarette bulundukları iddia edilen 21 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 Ocak 2018 Cuma 15:55
Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapmışlardı! Tutuklandılar

Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapmışlardı! Tutuklandılar

Bölücü terör örgütü PKK PYD'nin propagandasını yaptıkları, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına hakarette bulundukları iddia edilen 21 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Balıkesir'de sosyal medya vasıtasıyla bölücü terör örgütü propagandası yapan ve Zeytin Dalı Harekatına ilişkin toplumda negatif algı oluşturmaya çalışan 21 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Söz konusu şahısların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Kent genelinde yapılan operasyonlarla yakalanan 21 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 kişi adli kontrol şartıyla, 12 kişi de doğrudan serbest bırakıldı. 4 kişinin daha arandığı söz konusu kişilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi. Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe mobil uygulamasını cep telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 26.01.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaSosyal Medya Terör Propagandası
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