Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Emekli Öğretmen Tutuklandı

Kayseri'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin , Suriye'nin afrin bölgesinde gerçekleştirdiği bölücü teröristleri temizleme operasyonuyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yapıtğı öğrenilen emekli öğretmen tutuklandı.

banner396

Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Emekli Öğretmen Tutuklandı

Kayseri'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin , Suriye'nin afrin bölgesinde gerçekleştirdiği bölücü teröristleri temizleme operasyonuyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yapıtğı öğrenilen emekli öğretmen tutuklandı.

23 Ocak 2018 Salı 17:48
Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Emekli Öğretmen Tutuklandı

Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Öğretmen Tutuklandı

Kayseri'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin , Suriye'nin afrin bölgesinde gerçekleştirdiği bölücü teröristleri temizleme operasyonuyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yapıtğı öğrenilen emekli öğretmen tutuklandı.

TSK'nın Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarının temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı adını verdiği operasyonla ilgili sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan emekli öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye sınırındaki bölücü teröristlerin temizlenmesi için başlatılan Afrin Harekatının 4. günü sürerken, harekatın başlamasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyetine ve Türk milletine yönelik hakaretlerde bulunan tehditlerde bulunan ve terör propagandası yapanlara yönelik incelemeler de artmıştı. Sosyal medya üzerinden Türk askeri ve Türk halkına hakaret eden yüzlerce kişi hakkında soruşturma başlatılırken, terör propagandası yapan bu şahıslar tek tek yakalanmaya başlandı. Kayseri'de yaşayan ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen şahıs da bunlardan birisi. A.U.O isimli şahsın emniyetteki işlemleri tamamlanmış adliyeye sevk edilmişti. Şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaTerör PropagandasıTerör Propagandası Yapmıştı Tutuklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Çiftlik Banklar Tamamen Değişik Bir Dolandırıcılık, Türkiye'de 60 Bin Bitcoin Hesabı Var"
"Çiftlik Banklar Tamamen Değişik Bir Dolandırıcılık, Türkiye'de 60 Bin Bitcoin Hesabı Var"
ByLock'a Girdiği Sayı Hayrete Düşürdü: Tam..
ByLock'a Girdiği Sayı Hayrete Düşürdü: Tam..
Sıla'dan Zeytin Dalı Harekatı Paylaşımı
Sıla'dan Zeytin Dalı Harekatı Paylaşımı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim