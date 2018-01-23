Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Emekli Öğretmen Tutuklandı

Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan Öğretmen Tutuklandı

Kayseri'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin , Suriye'nin afrin bölgesinde gerçekleştirdiği bölücü teröristleri temizleme operasyonuyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yapıtğı öğrenilen emekli öğretmen tutuklandı.

TSK'nın Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarının temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı adını verdiği operasyonla ilgili sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan emekli öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye sınırındaki bölücü teröristlerin temizlenmesi için başlatılan Afrin Harekatının 4. günü sürerken, harekatın başlamasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyetine ve Türk milletine yönelik hakaretlerde bulunan tehditlerde bulunan ve terör propagandası yapanlara yönelik incelemeler de artmıştı. Sosyal medya üzerinden Türk askeri ve Türk halkına hakaret eden yüzlerce kişi hakkında soruşturma başlatılırken, terör propagandası yapan bu şahıslar tek tek yakalanmaya başlandı. Kayseri'de yaşayan ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen şahıs da bunlardan birisi. A.U.O isimli şahsın emniyetteki işlemleri tamamlanmış adliyeye sevk edilmişti. Şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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