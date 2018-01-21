Sosyal Medyada Bölücü Terörü Öven PKK Yandaşları Takip Altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapanlara yönelik tespitlerin yapıldığını, takibin sürdüğünü bildirdi. Dün başlayan Afrin'de bölücü teröristlerin temizlenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik Zeytin Dalı operasyonuna terör yandaşları ısrarla karşı çıkıyor.

Sosyal medya üzerinden kara propagandaya başlayan bölücü terör örgütü mensupları twitter , facebook gibi internet sitelerinden Türkiye Cumhuriyetine ve Türk halkına ağır hakaretlerde bulunuyor, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı apo fotoğrafları ve örgütün bayrak olarak nitelendirdiği paçavrayı paylaşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette, gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte, gerekli tespitler yapılmaktadır" denildi.

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