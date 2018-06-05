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Sonar Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı! İşte Partilerin Oy Oranları

Sonar, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlere ilişkin son anketine dair sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Sonar tarafından gerçekleştirilen ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci utra kalıyor.

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Sonar Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı! İşte Partilerin Oy Oranları

Sonar, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlere ilişkin son anketine dair sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Sonar tarafından gerçekleştirilen ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci utra kalıyor.

05 Haziran 2018 Salı 17:08
Sonar Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı! İşte Partilerin Oy Oranları

Sonar, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlere ilişkin son anketine dair sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Sonar tarafından gerçekleştirilen ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci utra kalıyor.

HDP'nin barajı geçmesi söz konusu.  Sonar , son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Sonar tarafından bugün açıklanan ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalıyor. Sonar 24 Haziran seçimleriyle ilgili son araştırmasını 29 Mayıs ile 3 Haziran 2018 tarihleri arasında 26 şehirde 3 bin kişinin katılımıyla yüzyüze anket yönetimiyle gerçekleştirdi.

İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Ağrı, Malatya,Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay illerinde gerçekleşen ankete göre sonuçlar şu şekilde: 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sonar Seçim AnketiSonar Seçim Anketi Sonuçları
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