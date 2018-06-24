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Son Seçim Sonuçları Nasıldı? 24 Haziran'da Oy Oranları Ne Kadar Değişti?

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile birlikte seçim sonuçları da belli olmaya başladı. Peki son seçimlerde partilerin oy oranları neydi? Son seçimlerin sonuçları nasıldı?

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Son Seçim Sonuçları Nasıldı? 24 Haziran'da Oy Oranları Ne Kadar Değişti?

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile birlikte seçim sonuçları da belli olmaya başladı. Peki son seçimlerde partilerin oy oranları neydi? Son seçimlerin sonuçları nasıldı?

24 Haziran 2018 Pazar 18:51
Son Seçim Sonuçları Nasıldı? 24 Haziran'da Oy Oranları Ne Kadar Değişti?

24 Haziran seçim sonuçları açıklanmaya başladı.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile birlikte vatandaşlar, son seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Son seçime göre bu seçimde oy oranlarının nasıl değiştiğini merak eden vatandaşlar için bu haberimizi yazdık.

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçim sonuçları gelmeye başladı. Seçim sonuçlarının gelmeye başlaması ile birlikte eski sonuçlar araştırılmaya başlandı.

16 Nisan günü yapılan anayasa referandumunun sonucu şu şekildeydi:

Son genel seçimde partilerin oy oranları şu şekildeydi:

Cumhurbaşkanını ilk olarak halkın seçtiği seçimin sonucu şu şekildeydi:

Anayasa için 2010'da yapılan referandumda sonuçlar şu şekildeydi:

24 HAZİRAN SEÇİMİNDE SON DURUM İSE ŞU ŞEKİLDE;

KPSSCAE.COM.TR  | ANKARA

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