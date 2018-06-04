Son Seçim Anketleri Sonuçları Açıkladı-İşte 24 Haziran 2018 Seçimi Anket sonuçları

Seçim önesi anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları devam ediyor.

Bugüne kadar anket şirketleri tarafından yapılan anketlerde 24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri anket sonuçları şu şekilde;

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY ORANLARI

Anketin yapıldığı tarih aralığı Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Meral Akşener Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek Konsensus 1-28 Mayıs 2018 %47,9 %26,8 %14,8 %9,7 %0,7 %0,1 İstanbul Ekonomi Araştırma(Sadece Erdoğan'ın alacağı oranı açıkladı) 26 Mayıs 2018 %44,2 Sonar Anket Şirketi 7-17 Mayıs 2018 %42 %22 %21 %11 %2 %2 Gezici Anket Şirketi 9 Mayıs 2018 %46 %19 %25 %11 Mediar Analiz şirketi 26-29 Nisan 2018 %42,5 %20,11 %19,70 %13,38 %3,3 MAK Anket Şirketi 13-20 Mayıs 2018 %51 %23,9 %12,3 %9,6 %2,2 ORC 28 Mayıs-1 Haziran 2018 %53,4 %23,8 %11,5 %10,9 %2,1 %0,5

PARTİLERİN OY ORANLARI

Anketin yayımlandığı tarih Ak Parti CHP MHP HDP İyi Parti Saadet Partisi Konsensus 1-28 Mayıs 2018 %43,8 %27,4 %7,4 %9,7 %11,2 %0,3 İstanbul Ekonomi Araştırma 26 Mayıs 2018 %42,4 %22,7 %3,8 %12,1 %15,7 %2,5 MAK Anket Şirketi 13-20 Mayıs 2018 %45 %23,5 %9 %9 %8,5 %2,2

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