Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Seçim Anketleri Sonuçları Açıkladı-İşte 24 Haziran 2018 Seçimi Anket sonuçları

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayım devam ederken son seçim anketlerinin de sonuçları açıklanmaya başladı.

banner396

Son Seçim Anketleri Sonuçları Açıkladı-İşte 24 Haziran 2018 Seçimi Anket sonuçları

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayım devam ederken son seçim anketlerinin de sonuçları açıklanmaya başladı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:12
Son Seçim Anketleri Sonuçları Açıkladı-İşte 24 Haziran 2018 Seçimi Anket sonuçları

Seçim önesi anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları devam ediyor.

Bugüne kadar anket şirketleri tarafından yapılan anketlerde 24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri anket sonuçları şu şekilde;

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY ORANLARI

Anketin yapıldığı tarih aralığı Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Meral Akşener Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek
Konsensus 1-28 Mayıs 2018 %47,9 %26,8 %14,8 %9,7 %0,7 %0,1
İstanbul Ekonomi Araştırma(Sadece Erdoğan'ın alacağı oranı açıkladı) 26 Mayıs 2018 %44,2
Sonar Anket Şirketi 7-17 Mayıs 2018 %42 %22 %21 %11 %2 %2
Gezici Anket Şirketi 9 Mayıs 2018 %46 %19 %25 %11
Mediar Analiz şirketi 26-29 Nisan 2018 %42,5 %20,11 %19,70 %13,38 %3,3
MAK Anket Şirketi 13-20 Mayıs 2018 %51 %23,9 %12,3 %9,6 %2,2
ORC 28 Mayıs-1 Haziran 2018 %53,4 %23,8 %11,5 %10,9 %2,1 %0,5

PARTİLERİN OY ORANLARI

Anketin yayımlandığı tarih Ak Parti CHP MHP HDP İyi Parti Saadet Partisi
Konsensus 1-28 Mayıs 2018 %43,8 %27,4 %7,4 %9,7 %11,2 %0,3
İstanbul Ekonomi Araştırma 26 Mayıs 2018 %42,4 %22,7 %3,8 %12,1 %15,7 %2,5
MAK Anket Şirketi 13-20 Mayıs 2018 %45 %23,5 %9 %9 %8,5 %2,2

KPSSCAFE'NİN SEÇİM ANKETİNE KATILMAK VE OY KULLANMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Seçim AnketiSon Seçim AnketiSeçim AnketleriAnket Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: Hükümetten Bayram Tatili, Emekli Maaşları ve İkramiye Açıklaması!
Son Dakika: Hükümetten Bayram Tatili, Emekli Maaşları ve İkramiye Açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu: Ortadoğu'da Barış Sağlanacak
Kemal Kılıçdaroğlu: Ortadoğu'da Barış Sağlanacak
Çiftlik Bank Tosununun Eşi Tahliye Olduktan Sonra Kayboldu!
Çiftlik Bank Tosununun Eşi Tahliye Olduktan Sonra Kayboldu!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim