Son Seçim Anketleri Sonuçları Açıkladı-İşte 24 Haziran 2018 Seçimi Anket sonuçları

Seçim önesi anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları devam ediyor.
Bugüne kadar anket şirketleri tarafından yapılan anketlerde 24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri anket sonuçları şu şekilde;
CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY ORANLARI
|Anketin yapıldığı tarih aralığı
|Recep Tayyip Erdoğan
|Muharrem İnce
|Meral Akşener
|Selahattin Demirtaş
|Temel Karamollaoğlu
|Doğu Perinçek
|Konsensus
|1-28 Mayıs 2018
|%47,9
|%26,8
|%14,8
|%9,7
|%0,7
|%0,1
|İstanbul Ekonomi Araştırma(Sadece Erdoğan'ın alacağı oranı açıkladı)
|26 Mayıs 2018
|%44,2
|Sonar Anket Şirketi
|7-17 Mayıs 2018
|%42
|%22
|%21
|%11
|%2
|%2
|Gezici Anket Şirketi
|9 Mayıs 2018
|%46
|%19
|%25
|%11
|Mediar Analiz şirketi
|26-29 Nisan 2018
|%42,5
|%20,11
|%19,70
|%13,38
|%3,3
|MAK Anket Şirketi
|13-20 Mayıs 2018
|%51
|%23,9
|%12,3
|%9,6
|%2,2
|ORC
|28 Mayıs-1 Haziran 2018
|%53,4
|%23,8
|%11,5
|%10,9
|%2,1
|%0,5
PARTİLERİN OY ORANLARI
|Anketin yayımlandığı tarih
|Ak Parti
|CHP
|MHP
|HDP
|İyi Parti
|Saadet Partisi
|Konsensus
|1-28 Mayıs 2018
|%43,8
|%27,4
|%7,4
|%9,7
|%11,2
|%0,3
|İstanbul Ekonomi Araştırma
|26 Mayıs 2018
|%42,4
|%22,7
|%3,8
|%12,1
|%15,7
|%2,5
|MAK Anket Şirketi
|13-20 Mayıs 2018
|%45
|%23,5
|%9
|%9
|%8,5
|%2,2
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