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Son Seçim Anketinde Bomba Sonuçlar: İYİ Parti En Çok Oyu O Partiden Alıyor

MetroPOLL Araştırma Şirketi seçim anketini yaptı. Tamamlanan anket sonrası şirketin genel müdürü bir açıklama yaptı ve analizleri kamuoyuna duyurdu.

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Son Seçim Anketinde Bomba Sonuçlar: İYİ Parti En Çok Oyu O Partiden Alıyor

MetroPOLL Araştırma Şirketi seçim anketini yaptı. Tamamlanan anket sonrası şirketin genel müdürü bir açıklama yaptı ve analizleri kamuoyuna duyurdu.

22 Aralık 2017 Cuma 14:16
Son Seçim Anketinde Bomba Sonuçlar: İYİ Parti En Çok Oyu O Partiden Alıyor

İYİ Partinin kurulmasının ardından araştırma şirketleri seçimanketleri için harekete geçti.

MetroPOLL Araştırma Şirketi yaptığı son araştırmasnda anket sonucunu açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre İYİ Parti'nin en büyük zararı CHP'ye verdiği görüldü.

Şirket Patronundan Açıklama

MetroPOLL Araştırma'nın yönetim kurulu başkanı Özer Sencar, kamuoyu araştırması sonrası bir açıklama yaptı. Sencar yaptığı açıklamada, Ekim ve Kasım aylarında yaptıkları anketin sonuçlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İYİ Parti'nin en fazla oyu CHP tabanından alacağının gözüktüğünü belirten Sencar konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Sonuçlar İYİ Parti'nin asıl rakibinin AK Parti ve MHP değil CHP olduğunu açıkça gösteriyor"

İYİ Parti CHP'nin Rakibi

MetroPOLL Araştırma'nın yönetim kurulu başkanı Özer Sencar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada konu ile ilgili "Ekim ve Kasım ayı araştırmalarına göre İYİ Partiye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 44'ü kendisini Milliyetçi, yüzde 26'sı Atatürkçü-Laik, yüzde 16'sı Muhafazakar-Dindar ve yüzde 9'u Solcu-Sosyal Demokrat olarak tanımlıyor" diyen Özer Sencer, "Bu sonuçlar İYİ partinin daha çok CHP'nin rakibi olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. 

En Fazla Oyu..

MetroPOLL Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sencer, Ekim ve Kasım ayı sonuçlarına göre İYİ Parti'ye gelen oyların adreslerini de şöyle özetledi: "İYİ Parti'ye yönelen oyların yüzde 33'ü CHP'den, yüzde 26'sı MHP'den yüzde 18'i AK Partiden ve yüzde 23'ü kararsız ve diğer partilerden..."

Anket sonuçlarını yorumlayan Özer Sencer, "Bu sonuçlar İYİ Parti'nin asıl rakibinin AK Parti ve MHP değil CHP olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdilik sonuçlar böyle..." ifadelerini kullandı. 

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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