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Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı: Mehmet Aydın Nerede?

Çiftlik Bank'ın kaçak CEO'su Mehmet Aydın'ın nerede olduğu büyük merak konusuydu. Milliyet, Aydın'ın nerede olduğunu fotoğrafla açıkladı.

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Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı: Mehmet Aydın Nerede?

Çiftlik Bank'ın kaçak CEO'su Mehmet Aydın'ın nerede olduğu büyük merak konusuydu. Milliyet, Aydın'ın nerede olduğunu fotoğrafla açıkladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı: Mehmet Aydın Nerede?

80 binden fazla kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan haberde firarı Aydın'ın Dubai'nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm'da olduğu belirtildi. Haberde Mehmet Aydın'ın bu otelde çekilmiş fotoğrafı da yayımlandı. Aydın'ın yanında Dubai'de bulunan adamlarından da biri var. Otelde gecelik oda fiyatlarının ise 20 bin liraya kadar çıkığı belirtiliyor

Çiftlik Bank adı altında 80 binden fazla kişiden 500 milyon TL'den fazla para dolandırılmasına ilişkin soruşturmanın bir numaralı faili Mehmet Aydın, Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor. En son Uruguay ve Arjantin'de görünen Aydın'ın nerede olduğuna dair henüz kesin bir iz yok. Ancak her geçen gün hayatı ve faaliyetleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Milliyet.com.tr, Mehmet Aydın'ın Dubai'nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm'da çekilmiş bir fotoğrafına ulaştı. Otelin 'Aquaventure' adlı su parkında görülen Aydın'ın yanında Dubai'deki adamlarından biri de var. Otel, Dubai'nin en lüks ve pahalı otellerinden biri. Gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor. Aydın fotoğrafta yanındaki adamıyla su parkında eğlenirken görülüyor.

10 MİLYONLUK BİTCOİN

Edinilen son bilgilere göre Mehmet Aydın'ın bitcoin pazarında aktif olduğu ve 10 milyon TL değerinde Bitcoin'i olduğu belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMehmet AydınDubai
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