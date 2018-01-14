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Son Depremler: Çanakkale Ayvacık'ta Korkutan Deprem

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Ayvacık'ta ve civar bölgelerde hissedilen deprem paniğe neden oldu.

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Son Depremler: Çanakkale Ayvacık'ta Korkutan Deprem

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Ayvacık'ta ve civar bölgelerde hissedilen deprem paniğe neden oldu.

14 Ocak 2018 Pazar 15:36
Son Depremler: Çanakkale Ayvacık'ta Korkutan Deprem

Son dakika haberi Çanakkale'den geldi. Alınan son bilgilere göre Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

Depremlerin Şiddetlerine Göre Etkileri

Deprem Şiddeti 4'e kadar ise: Sallantılar zor hissedilir, binalar ve eşyalar zarar görmez.

Deprem Şiddeti 4 ile 5 arası ise: Bu şiddette pencere camları ve mutfak eşyaları zarar görür.

Deprem Şiddeti 5 ile 6 arası ise: Bu şiddet aralığında meydana gelen depremler, herkes tarafından hissedilir. Sıvalarda çatlaklar meydana gelir ve ağır eşyalar yerinden oynar.

Depremin Şiddet 6 ile 7 arası ise: Bu şiddette bir depremde ayakta durmak oldukça zorlaşır ve eşyaların büyük bir kısmı hasar görür. Taş ve Kerpiç gibi zayıf maddeler ile yapılmış yapılarda hasar meydana geldi.

Daha yüksek depremlerde ise hemen hemen tüm yapılar yıkılır. Yer kabuğunda ciddi çatlaklar olur.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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