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Son Dakika:TSK'dan Açıklama Geldi 'Ağrı'dan Kahreden Haber!'

Son Dakika Ağrı! Ağrı Doğubeyazıt'ta bölücü hainlerin yola döşediği patlayıcın askeri aracın geçici sırasında infilak etmesi sonucunda 1 kahraman askerimizin şehit olduğu bildiriliyor.

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Son Dakika:TSK'dan Açıklama Geldi 'Ağrı'dan Kahreden Haber!'

Son Dakika Ağrı! Ağrı Doğubeyazıt'ta bölücü hainlerin yola döşediği patlayıcın askeri aracın geçici sırasında infilak etmesi sonucunda 1 kahraman askerimizin şehit olduğu bildiriliyor.

20 Mayıs 2018 Pazar 15:59
Son Dakika:TSK'dan Açıklama Geldi 'Ağrı'dan Kahreden Haber!'

Son Dakika Ağrı! Ağrı Doğubeyazıt'ta bölücü hainlerin yola döşediği patlayıcın askeri aracın geçici sırasında infilak etmesi sonucunda 1 kahraman askerimizin şehit olduğu bildiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Bölücü terör örgütü unsurlarınca askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilen EYP neticesinde 1 kahramanımızın şehit olduğu, bir kahraman askerimizin ağır yaralandığı bildirildi.

TSK açıklamasında, "Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde, 20 Mayıs 2018 tarihinde intikal halinde olan bir aracımızın BTÖ tarafından yerleştirilen bir EYP'ye çarpması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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Adsız 37 dakika önce

Birileri vatan uğruna can veriyor birileri para uğruna mevki uğruna vatan topraklarını mallarını talan ediyor brler Galatasaray şampiyonluğuna zafer kazandık diyip sokaklara dökülüyor birileri uyuyor birileri kahroluyor herşeyin hayırlısını ver Rabbim kimsenin ya ına koyma

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