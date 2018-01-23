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Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı'ndan Bir Acı Haber Daha

Afrin'e yönelik devam eden Zeytin dalı harekatından bir acı haber daha geldi. Önceki akşam ve bugün öğle saatlerinde gelen şehit haberlerine bir yenisi eklendi. Çatışmada yaralanan kahraman askerimiz şehit oldu.

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Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı'ndan Bir Acı Haber Daha

Afrin'e yönelik devam eden Zeytin dalı harekatından bir acı haber daha geldi. Önceki akşam ve bugün öğle saatlerinde gelen şehit haberlerine bir yenisi eklendi. Çatışmada yaralanan kahraman askerimiz şehit oldu.

23 Ocak 2018 Salı 19:17
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı'ndan Bir Acı Haber Daha

TSK'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Afrin'de bir askerimizin daha şehit olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Evli olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muratdağı'nın Kayseri'deki yakınları, acı haberi askeri yetkililerden alıp, gözyaşına boğuldu.

Çatışmada Yaralanmıştı

Afrin'e yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında PKK/PYD'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Uzman Çavuş Muratdağı'nın acı haberi, Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi'ndeki Evren Apartmanı'nda oturan, 6 ay önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı'na, askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberi alan Birgül Muratdağı gözyaşı döktü. Şehit evinin bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı.

Ailenin komşusu Ethem Akbul, şehidin 6 ay önce evlendiğini ve 6'ncı kattaki daireyi kiralayıp eşi Birgül'ü bu eve gelin getirdiğini söyledi. Akbul, "Cıva gibi, mert ve gösterişli bir arkadaştı. En son geçen hafta görüşmüştük. Yakınlarına Allah sabır versin" dedi.

Şehit eşi Birgül Muratdağı'nın halası Selma Kutlu, tansiyonu yükseldiği için binanın önünde hazır bekleyen ambulansta tedavi edildi.

TSK'dan Açıklama Geldi

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehit Piyade Uzman Çvş. Mehmet Muratdağı (2015-3591), 20 Kasım 1993 tarihinde Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde doğmuştur. 21.07.2015- 08.11.2015 tarihleri arasında, Dağ Komando Okulu ve EM Dağ Komando Okulu 2'nci Kurs Tb. 2'nci Kurs Bl.K.lığı (Eğirdir/ISPARTA) emrinde eğitimini tamamlamasına müteakip, 09.11.2015 tarihinde 1'inci Komd. Tug. 2'nci Komd. Bl. 1'inci Komd. Kolu 1'inci Komd. Mnv. Unsuru emrine hücum Elemanı olarak atanmıştır. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (2015-3591), evli olup, çocuğu yoktur."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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