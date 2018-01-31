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Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı-31 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Zeytin Dalı Harekatı'nda düzenlenen operasyonlar kapsamında öldürülen terörist sayısı açıklandı.

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Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı-31 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Zeytin Dalı Harekatı'nda düzenlenen operasyonlar kapsamında öldürülen terörist sayısı açıklandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:31
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı-31 Ocak 2018
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TSK'dan Afrin Harekatına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Zeytin Dalı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı.

TSK resmi sayfası üzerinden yayımlanan basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur.

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.''

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaAfrin Son DakikaZeytin Dalı HarekatıTsk
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