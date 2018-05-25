Son Dakika: Yükselen Dolar Fiyatlarına Bir Müdahele Daha

Merkez Bankası'ndan Bir Döviz Müdahelesi Daha!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde aldığı faiz kararından sonra düşüşe geçen fakat tekrar yükseldiği görülen döviz fiyatlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada 25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 tarihine kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin kredinin vadesinde ödenmesi durumunda ABD Doları, Euro ve Sterlin cinsinde sabitlenmesine karar verdi.

ABD doları için bu fiyat 4.2000 olarak belirlenirken, Euro için 4.9, Sterlin için 5.6 TL olarak belirlendi. Merkez Bankası kararında ,"25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4,2000, Euro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası'nın kararından sonra 4.78 TL seviyelerini gören dolar, 4.72'ye geriledi.