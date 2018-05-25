Son Dakika: Yükselen Dolar Fiyatlarına Bir Müdahele Daha

Merkez Bankası'ndan Bir Döviz Müdahelesi Daha!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde aldığı faiz kararından sonra düşüşe geçen fakat tekrar yükseldiği görülen döviz fiyatlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada 25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 tarihine kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin kredinin vadesinde ödenmesi durumunda ABD Doları, Euro ve Sterlin cinsinde sabitlenmesine karar verdi.
ABD doları için bu fiyat 4.2000 olarak belirlenirken, Euro için 4.9, Sterlin için 5.6 TL olarak belirlendi. Merkez Bankası kararında ,"25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4,2000, Euro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Merkez Bankası'nın kararından sonra 4.78 TL seviyelerini gören dolar, 4.72'ye geriledi.
Eskiden bu parti yokken dolar 1lirayla hatta tl dolardan daha değerliydi oy vermeye devam edin
İstedikleri kadar müdahale etsin dolara savaş açıp pisliğini örteceğine yoksulluğa açlığa işsizliğe haksız kazancına müdahale etsin
Barış kardeş eskiden askeri ücret ne kadardı?
Enflasyon ne kadardı?
İşsizlik ne kadardı?
Yaşın kaç bilmem ama maaş kuyruğunda beklerken ölen insanlar vardı!!
Hastaneden ambulans zor gelir eve hizmet yoktu!
Ekmek yağ karneyle alınırdı
Bu iktidara OY VERENLER SAYESİNDE düzeldi piyasa, tamam çok iyi durumda mıyız hayır ama tüm partiler arasındaki en iyi parti bu yalan yok..
AKP bu ülkenin başına gelmemişken 2001de cumhuriyet altını 40 lira idi suan 1327 TL
Artik yolun sonuna getirdi bu yönetim suriye gibi olacaz
Adsız yazan kardeş dış piyasayı bastırmadan iç piyasa ile uğraşmak şuna benzer; Sen evinin kapısını kitlersin iç piyasa ile uğraşıp elin oğlu gelir senin ilgilip kontrol etmediğin camdan gelir girer buda dış piyasa gibi.. Bilmem anlatabildim mi ağzı olan konuşuyor biraz bilgi birikimi edinelim kardeşlerim her zaman dış piyasa istikrar ve gelecek açısından daha önemlidir..