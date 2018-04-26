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Son Dakika: YSK'dan Yeni Bilgi Seçim Takvimi Hazır ! Sürede Değişiklik Yapıldı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seçim Takvimini hazırladı. Seçim takvimi önümüzdeki saatlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak.

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Son Dakika: YSK'dan Yeni Bilgi Seçim Takvimi Hazır ! Sürede Değişiklik Yapıldı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seçim Takvimini hazırladı. Seçim takvimi önümüzdeki saatlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:01
Son Dakika: YSK'dan Yeni Bilgi Seçim Takvimi Hazır ! Sürede Değişiklik Yapıldı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seçim Takvimini hazırladı. YSK'nın Seçim Takvimi taslağında Cumhurbaşkanı adayı gösterme süresi 4 gün olarak belirlenmişti, taslakta düzenlemeye gidildiği öğrenildi. Seçim Takvimi birazdan Resmi Gazete'ye gönderilecek, gün içerisinde de Seçim Takvimi mükerrer sayı olarak yayımlanacak. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 100 bin imzayla aday olmak isteyenlerin 5 günde imza toplayamayacağına yönelik eleştirileri dikkate alan YSK söz konusu sürede bir gün esnetme yaparak imzaların verilmesiyle ilgili süreci 6 gün olarak belirledi.

4 ile 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında seçmenler 100 Bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. 21 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Milletvekili aday listeleri YSK'ya gönderilmiş olacak. Önümüzdeki saat içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. 

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra YSK'nın Seçim Takvimini siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşacağız.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.04.2018 13:11
Anahtar Kelimeler:
YskYSK SEÇİM TAKVİMİ
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