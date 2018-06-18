Son Dakika! YSK Yurt Dışı ve Gümrüklerde Oy Kullanan Seçmen Sayısını Açıkladı

Son Dakika! Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısını 1 milyon 227 bin 931 olarak açıkladı.

YSK Başkanı Güven, basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısına ilişkin konuşan Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar" şeklinde konuştu.

Sandıkların taşınmasına ilişkin de soruları yanıtlayan YSK Başkanı, "Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak 144 bin olarak açıkladık. Ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724. Mahalledeki sandık sonuç tutanağının Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci sonuçları tarayarak, YSK'ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilere gönderiyoruz. Dünyada ilk kez biz yapıyoruz, şeffaflık adına bunu dünyada ilk yapan belki biziz ve çok güvenli bir seçim yaptığımıza inanıyorum" dedi.

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