SON DAKİKA: YSK HDP'li Demirtaş Hakkında Kararı Verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki propaganda konuşmasını tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekmesine karar verdi.
Konuyla İlgili HDP resmi sosyal medya hesaplarından, YSK'ya tepki gösterildi. HDP'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, "YSK utanç kararını verdi. Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş , 2 TRT konuşmasını Edirne Cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacak" ifadeleri yer aldı.
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Nerden nereye bir zamanlar Mustafa Yıldızdoğanın Türkiyem şarkısını çalmayan Trt şimdi kimleri çıkarıyor. Kahrolsun böyle eşitlik yüzlerce askerimizi şehit edenler bunlar değil mi?
Fazla bile şerefsiz vatanhainine
Bu hainleri bide konuşturuyorlar ya. Gebersin içerde
kardesim bunlara bu hakki vereceksin ama cezasinida keseceksin devlet yonetmek aile yonetmeye benzemez ileride derlerdki bize hak tanimadilar simdi deiyemicekler
Ulan böyle şerefsizler hakkındaki bu kararları görünce deliriyorum ya
Koskoca trt sırf şerefsiz konuşsun diye cezaevine stüdyo kuracak daha ne istiyosunuz köpekler.