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SON DAKİKA! YSK BAŞKANI'NDAN SURUÇ AÇIKLAMASI 'GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILDI'

YSK Başkanı Sadi Güven, Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar doğrultusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

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SON DAKİKA! YSK BAŞKANI'NDAN SURUÇ AÇIKLAMASI 'GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILDI'

YSK Başkanı Sadi Güven, Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar doğrultusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

24 Haziran 2018 Pazar 12:14
SON DAKİKA! YSK BAŞKANI'NDAN SURUÇ AÇIKLAMASI 'GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILDI'

YSK Başkanı Sadi Güven, Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar doğrultusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

YSK Başkanı, "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi. Suruç'ta bir okulda toplu oy kullanıldığı, blok oyların kullanıldığını iddia edilen sandığa dair fotoğraflar ve görüntüler sosyal medyada dağıtılmıştı.

CHP'li sandık görevlileri jandarmaya giderek şikayetçi oldular.

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