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Son dakika! Yeni Açıklama Geldi! İşte Afrin'de Öldürülen Terörist Sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yeni bir duyuru yayımlandı. Söz konusu duyuruda 303 terör örgütü mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

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Son dakika! Yeni Açıklama Geldi! İşte Afrin'de Öldürülen Terörist Sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yeni bir duyuru yayımlandı. Söz konusu duyuruda 303 terör örgütü mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:34
Son dakika! Yeni Açıklama Geldi! İşte Afrin'de Öldürülen Terörist Sayısı

Son dakika! Yeni Açıklama Geldi! İşte Afrin'de Öldürülen Terörist Sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yeni bir duyuru yayımlandı. Söz konusu duyuruda 303 terör örgütü mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

TSK duyurusunda, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en az 303 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" denildi.

TSK DUYURUSU!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.01.2018 13:38
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Tsk Son DakikaTsk
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