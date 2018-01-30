Son Dakika: Üniversite Öğrencisi Metro Raylarına Düştü-Metro Seferleri Durdu

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Ankara'da bir öğrenci metro raylarına düştü.

Ankara'da Kızılay-Çayyolu metro hattında, Bilkent Üniversitesi öğrencisi N. rayların üzerine düştü. Rayların üzerine düşen öğrenci yaralandı. Olay sonrası bölgede bulunan vatandaşlar ve personellerin yardımı ile raylardan alınan öğrenci, ihbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Yaralı olduğu öğrenilen öğrencinin kurtarılması için ekipler seferber oldu. Metro seferleri de durduruldu.

Kpsscafe.com.tr | Ankara