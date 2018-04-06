Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Ümraniye'deki Patlamayla İlgili Yeni Bilgi Geldi

Ümraniye'de meydana gelen patlamaya ilişkin son dakika bilgileri geldi. Dudullu Trafo merkezindeki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

banner396

Son Dakika! Ümraniye'deki Patlamayla İlgili Yeni Bilgi Geldi

Ümraniye'de meydana gelen patlamaya ilişkin son dakika bilgileri geldi. Dudullu Trafo merkezindeki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

06 Nisan 2018 Cuma 14:20
Son Dakika! Ümraniye'deki Patlamayla İlgili Yeni Bilgi Geldi

Ümraniye Dudullu Trafo Merkezinde çalışmalar esnasında patlama meydana geldi. Patlamada çalışma yapan işçilerden birisi hayatını kaybederken, yangın itfaiye tarafından kısmen kontrol altına alınmış durumda.

TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü Dudullu Metro Trafo Merkezinde öğle saatlerinde bakım onarım çalışmaları yapıldığı sırada patlama oldu. Patlamada içeride bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Trafo merkezinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahele etti. Yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, trafo merkezinde kalan hayatını kaybeden işçinin cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ÜMRANİYEümraniye PatlamaSon Dakika ümraniye Patlamaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
okuyucu 7 saat önce

Allah ailesine sabır versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sivas'ta Zincirleme Kaza! Aralarında Çocukların da Yer Aldığı 6 Kişi Yaralandı
Sivas'ta Zincirleme Kaza! Aralarında Çocukların da Yer Aldığı 6 Kişi Yaralandı
Niğde-Bor Şeker Fabrikasının Yeni Sahibi Belli Oldu !
Niğde-Bor Şeker Fabrikasının Yeni Sahibi Belli Oldu !
4 Kişiyi Katleden Volkan Bayar Adliyeye Sevk Edildi
4 Kişiyi Katleden Volkan Bayar Adliyeye Sevk Edildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim