Son Dakika! Ümraniye'deki Patlamayla İlgili Yeni Bilgi Geldi

Ümraniye Dudullu Trafo Merkezinde çalışmalar esnasında patlama meydana geldi. Patlamada çalışma yapan işçilerden birisi hayatını kaybederken, yangın itfaiye tarafından kısmen kontrol altına alınmış durumda.

TEİAŞ 4. Bölge Müdürlüğü Dudullu Metro Trafo Merkezinde öğle saatlerinde bakım onarım çalışmaları yapıldığı sırada patlama oldu. Patlamada içeride bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Trafo merkezinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahele etti. Yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, trafo merkezinde kalan hayatını kaybeden işçinin cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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