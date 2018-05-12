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Son Dakika: Türk Gemisine Füze Saldırısı.. Patlama Oldu

Rusya Haber Ajansı Reuters son dakika olarak geçtiği haberinde Türk gemisine füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Son Dakika: Türk Gemisine Füze Saldırısı.. Patlama Oldu

Rusya Haber Ajansı Reuters son dakika olarak geçtiği haberinde Türk gemisine füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:30
Son Dakika: Türk Gemisine Füze Saldırısı.. Patlama Oldu

Son dakika iddiası ortalığı karıştırdı. Edinilen son dakika bilgilerine göre Yemen'e buğday taşıdığı öğrenilen İnce İnebolu isimli Türk gemisine füze saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Gemide büyük bir patlama olduğu ve gövdede ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Rusya haber ajansı Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberine göre patlama, Yemen’in Husilerin kontrolündeki Salif limanına buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk yük gemisinde meydana geldi. Patlama sonrası gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan öncülüğünde olan koalisyon birlikleri yanıt verdi. Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Jizan limanına getirildi.

Ajansın son dakika olarak geçtiği haberine göre gemide incelemelerde bulunan Suudi yetkililer patlamanın içeriden dışarıya doğru gerçekleştiğini açıkladı. Gemiden gelen ilk görüntülerde geminin gövdesinin sol tarafında büyük bir delik olduğu görüldü.

Gemide 50 bin ton Rus buğdayı vardı. Reuters'a konuşan bir uzman, füze saldırısı ihtimalinin yanı sıra, geminin parçalarının aşırı ısınmasından kaynaklı bir kaza ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Yemen'de üç yıldır süren savaş boyunca bölgede birçok ticari gemi Husilerin saldırısına uğradı. 

Suudilerin öncülüğündeki koalisyon 2015'ten beri Husilere yönelik hava saldırıları düzenleyerek uluslararası toplumun tanıdığı yönetimin Yemen genelinde kontrolü yeniden sağlamasını amaçlıyor. Savaşta şu ana dek en az 10 bin kişi öldü, 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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