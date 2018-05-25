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Son Dakika: Türk Gemisine Füze Saldırısı

Son dakika haberi: Yemen'e yük taşımakta olan Türk gemisine füze saldırısı düzenlendi.

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Son Dakika: Türk Gemisine Füze Saldırısı

Son dakika haberi: Yemen'e yük taşımakta olan Türk gemisine füze saldırısı düzenlendi.

25 Mayıs 2018 Cuma 18:10
Son Dakika: Türk Gemisine Füze Saldırısı

Son dakika haberi Yemen'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Türk gemisine füzeli saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında, Yemen'e buğday taşımakta olan Türk kargo gemisine Husiler tarafından roketli saldırı düzenlediği belirtildi.

Yemen'e buğday taşıyan 'İnce İnebolu' isimli Türk kargo gemisine roketli saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucu hasar olup olmadığı, gemidekilerden hayatını kaybenlerin olup olmadığı bilinmiyor.

AYRINTILAR GELECEK..

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Son Güncelleme: 25.05.2018 18:11
Anahtar Kelimeler:
YemenTürk GemisiSon Dakika
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