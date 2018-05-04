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Son Dakika: Türk Gemisi ile Yunan Savaş Gemisi Çarpıştı

Ege'de son dakika gelişmesi: Edinilen son bilgilere göre Ege'de bir Türk gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı.

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Son Dakika: Türk Gemisi ile Yunan Savaş Gemisi Çarpıştı

Ege'de son dakika gelişmesi: Edinilen son bilgilere göre Ege'de bir Türk gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:44
Son Dakika: Türk Gemisi ile Yunan Savaş Gemisi Çarpıştı

Son dakika haberi: Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Ege'de meydana gelen olayda, Türk bayraklı 73 metrelik 'Karmate' isimli genel kargo gemisi ile Yunan bayraklı 54,8 metre uzunluğundaki 'Armatolos' adlı savaş gemisi çarpıştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, yaşanan feci olay ile ilgili bir yazılı açıklama yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"4 Mayıs 2018 günü saat 04.08'de, İzmir'den Tekirdağ'a 2 bin 150 ton çimento yükü ile gitmekte olan Türk bayraklı 73 metrelik Karmate isimli genel kargo gemisi zararsız geçiş hakkını kullanarak seyir halinde iken Yunan Bayraklı 54,8 metre boyundaki Armatolos isimli savaş gemisi ile Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpışmıştır. Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Çarpışma sonrasında Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Yunanistan Arama Kurtarma Merkezi arasında koordinasyon sağlanmıştır. Karmate isimli gemide deniz seviyesinin 3 metre üzerinde, başüstü sancak baş omuzluğunda 3,5 - 4 metre arası eğilme ve burkulma şeklinde hasar oluştuğu, Armatolos isimli savaş gemisinin ise iskele baş omuzluğunda hafif maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Çarpışma sonrasında saat 04.10 itibariyle her iki gemi yollarına devam etmiştir. Karmate gemisi Türk karasularına doğru rota değiştirerek saat 05.15'te Dikili Limanı idari sahasına ulaşmıştır. Kaza ile ilgili idari tahkikat devam etmektedir."

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