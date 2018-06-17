Son Dakika: Türk Gemisi Hırvatistan Açıklarında Batmaya Başladı

Son dakika haberi Hırvatistan'dan geldi. Edinilen bilgilere göre bir Türk gemisi batmaya başladı.

Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin su alarak batmaya başladığını duyurdu. Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Haksa" isimli yük gemisinin su almaya başladığı, sabahın erken saatlerinde Rijeka Arama Kurtarma Merkezine bir bildirim geldiği ve bunun üzerine Hırvatistan ve İtalya'ya ait arama kurtarma gemileri ile Brodospas firmasına ait römorkun olay yerine kısa süre içinde intikal ettiği belirtildi.

85 metre uzunluğunda olan geminin 11'i Türk, 2'si Hindistan vatandaşı olmak üzere toplamda 13 kişilik mürettebattan 8'i, İtalya'ya ait "Valcadorea" isimli tanker gemisinin yardımıyla kurtarılırken, gemi kaptanının, 4 kişiyle gemide kalacağını açıkladığına yer verildi.

Tahliye edilen 8 kişinin Split Limanı'na güvenli şekilde götürüldüğüne yer verildiği açıklamada, gemide kalan 5 kişinin diğer kurtarma ekipleri gelene kadar batmayı engellemeye çalışacağı aktarıldı.

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