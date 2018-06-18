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Son Dakika: Türk Askeri Menbiç'e Girdi (Menbiç Nerede?)

Suriye'den son dakika haberi geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Türk ile ABD askerleri Menbiç'te devriyeye başladı.

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Son Dakika: Türk Askeri Menbiç'e Girdi (Menbiç Nerede?)

Suriye'den son dakika haberi geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Türk ile ABD askerleri Menbiç'te devriyeye başladı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:48
Son Dakika: Türk Askeri Menbiç'e Girdi (Menbiç Nerede?)

Son dakika haberi: Türkiye askeri Menbiç'te.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan anlaşma sonunda sonuç verdi. Türk ile Amerikan askerleri, Menbiç Kırsalında ortak devriyeye başladı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 18.06.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMenbiçHaberSuriye
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