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Son Dakika: TSK Zeytin Dalı Harekatında Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı

TSK'dan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

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Son Dakika: TSK Zeytin Dalı Harekatında Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı

TSK'dan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

23 Ocak 2018 Salı 22:41
Son Dakika: TSK Zeytin Dalı Harekatında Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı

Türk silahlı Kuvvetleri'nden Afrin harekatına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

TSK tarafından yapılan son dakika açıklamasında Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.

TSK'dan yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17:00’den itibaren başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

260 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Harekât kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bununla beraber şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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