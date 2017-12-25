Son Dakika: TSK'ya FETÖ Operasyonu: Muvazzaf Askerler Gözaltına Alınıyor

Son dakika haberi Kocaeli'den geldi. Alınan son bilgilere göre Kocaeli'de FETÖ'cü astsubaylara operasyon düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü yapılanması soruşturması kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından gözaltı kararının verilmesinin ardından 20 Aralık tarihinden itibaren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri harekete geçerek birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Firar olan 9 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara