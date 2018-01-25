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Son Dakika: TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı'na İlişkin Yeni Açıklama

Afrin'deki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada harekatın 6. gününde yapılan operasyonlar paylaşıldı ve harekatta son duruma ilişkin bilgi verildi.

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Son Dakika: TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı'na İlişkin Yeni Açıklama

Afrin'deki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada harekatın 6. gününde yapılan operasyonlar paylaşıldı ve harekatta son duruma ilişkin bilgi verildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 20:00
Son Dakika: TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı'na İlişkin Yeni Açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin Harekatına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününe ilişkin TSK'dan yapılan açıklamadaa 25 hedefin imha edildiğine yer verildi. TSK'dan gelen resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son DakikaAfrin Son DakikaZeytin Dalı Harekatı
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