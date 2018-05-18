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Son Dakika! TSK'dan Açıklama! 23 Bölücü Terörist Öldürüldü

Son Dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 10 ile 17 Mayıs 2018 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 bölücü terör unsurunun kullanılamaz hale getirildiği açıklandı.

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Son Dakika! TSK'dan Açıklama! 23 Bölücü Terörist Öldürüldü

Son Dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 10 ile 17 Mayıs 2018 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 bölücü terör unsurunun kullanılamaz hale getirildiği açıklandı.

18 Mayıs 2018 Cuma 16:12
Son Dakika! TSK'dan Açıklama! 23 Bölücü Terörist Öldürüldü

Son Dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 10 ile 17 Mayıs 2018 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 bölücü terör unsurunun kullanılamaz hale getirildiği açıklandı.

Bölücü kahpelere yönelik operasyonlar yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla devam ediyor. Afrin'de gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatında binlerce bölücü yaratığı kullanılamaz hale getiren kahraman mehmetçik Irak'ın kuzeyinde de hainlere nefes aldırmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada son bir hafta içerisinde Irak kuzeyinde kahraman ordumuz tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 23 bölücü hainin imha edildiği, operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

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Son Güncelleme: 18.05.2018 16:13
Anahtar Kelimeler:
TSK 23 TeröristTsk
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