Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika Trump'a Bir Şok Daha!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ekibinde yaprak dökümü günden güne artıyor.

banner396

Son Dakika Trump'a Bir Şok Daha!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ekibinde yaprak dökümü günden güne artıyor.

10 Nisan 2018 Salı 17:43
Son Dakika Trump'a Bir Şok Daha!

Beyaz Saray'da yaprak dökümü devam ediyor. Uluslararası Ajanslar Tom Bossert'in de görevden ayrıldığını son dakika bilgisi olarak aboneleriyle paylaştı.  

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın iç güvenlik danışmanı Tom Bossert isitfa etti. Bossert'in görevden ayrıldığını duyuran Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın danışmanına minnettarlık duyduğu aktarıldı. 20 Ocak 2017 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın bugüne kadar Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, FBI Direktörü, Ulusal Güvenlik Danışmanı gibi çok sayıda ekip üyesi ya istifa etti ya görevden alındı. 

Dünyadan son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TRUMPTrump Istifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Hava Yolları Uçuşunu Sürdürüyor! İlk Çeyrekte Rekor
Türk Hava Yolları Uçuşunu Sürdürüyor! İlk Çeyrekte Rekor
Eş Cinayetinde Korkunç Ayrıntılar 'Kayınpederim Odamda Çıplak..."
Eş Cinayetinde Korkunç Ayrıntılar 'Kayınpederim Odamda Çıplak..."
Konya Seydişehir'de Akıllara Durgunluk Veren Olay! 22 Yaşındaki Erkekle Birlikte Olan adam...
Konya Seydişehir'de Akıllara Durgunluk Veren Olay! 22 Yaşındaki Erkekle Birlikte Olan adam...

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim