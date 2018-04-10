Son Dakika Trump'a Bir Şok Daha!

Beyaz Saray'da yaprak dökümü devam ediyor. Uluslararası Ajanslar Tom Bossert'in de görevden ayrıldığını son dakika bilgisi olarak aboneleriyle paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın iç güvenlik danışmanı Tom Bossert isitfa etti. Bossert'in görevden ayrıldığını duyuran Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın danışmanına minnettarlık duyduğu aktarıldı. 20 Ocak 2017 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın bugüne kadar Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, FBI Direktörü, Ulusal Güvenlik Danışmanı gibi çok sayıda ekip üyesi ya istifa etti ya görevden alındı.

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