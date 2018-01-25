Son Dakika: Teröristler Reyhanlı'ya 2 Roket Attı

Son dakika haberi Hatay'ın Reyhanlı İlçesinden geldi. Alınan son bilgilere göre Kilis'e terör örgütü üyeleri tarafından 2 roket atıldı.

Afrin'deki PYD/PKK'lı teröristler tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roket saldırısı düzenlendi. Sınırda konuşlu topçu ve çok namlulu roket bataryaları terör örgütü mevzilerine misli ile karşılık verildi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre saat 21.10'da teröristlerin Afrin'den ateşlediği bir roket, Değirmenbaşı Mahallesi'nde bulunan boş bir araziye düştü.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edilirken, olayda ölen ya da yaralanan herhangi bir vatandaş olmadığı bildirildi.

Polis terör saldırısı ile ilgili inceleme başlatırken, sınırda konuşlu topçu ve çok namlulu roket bataryaları anında terör örgütü mevzilerine misli ile karşılık verdi.

TSK'dan Açıklama

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Kpsscafe.com.tr | Ankara