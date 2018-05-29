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Son Dakika: TEM'de Hafriyat Kamyonu Devrildi!

TEM Otoyolu, Kurtköy-Şile yolu sapağında hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Son Dakika: TEM'de Hafriyat Kamyonu Devrildi!

TEM Otoyolu, Kurtköy-Şile yolu sapağında hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

29 Mayıs 2018 Salı 09:28
Son Dakika: TEM'de Hafriyat Kamyonu Devrildi!

Yaralandığı öğrenilen sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılıp ambulansa götürüldü. Yola saçılan hafriyat kamyonunun dorsesindeki yük sebebiyle trafik kapandı.  

Pendik'te bir hafriyat kamyonu henüz öğrenilemeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Ömer Terzi isimli sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılıp ambulansa taşındı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Yola saçılan hafriyat sebebiyle trafikte aksama meydana gelirken, polisin kazaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

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Son Dakika TemTEM Otoyolu
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