Son Dakika! Suruç'ta AK Partililere Saldırı Ölü ve Yaralılar Var!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız ve beraberindekiler, Suruçta seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi olduğu, 8 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba saldırı düzenlendi. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Partimizden yaralılar var ancak milletvekilimizde herhangi bir şey yok" şeklinde açıklama yapmıştı.

Sağlık Bakanı Demircan'da bölgeye takviye sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildiğini bildirmişti.