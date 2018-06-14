Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Suruç'ta AK Partililere Saldırı Ölü ve Yaralılar Var!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız ve beraberindekiler, Suruçta seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi olduğu, 8 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.  

banner396

Son Dakika! Suruç'ta AK Partililere Saldırı Ölü ve Yaralılar Var!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız ve beraberindekiler, Suruçta seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi olduğu, 8 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.  

14 Haziran 2018 Perşembe 18:53
Son Dakika! Suruç'ta AK Partililere Saldırı Ölü ve Yaralılar Var!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız ve beraberindekiler, Suruçta seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi olduğu, 8 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.  

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba saldırı düzenlendi. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Partimizden yaralılar var ancak milletvekilimizde herhangi bir şey yok" şeklinde açıklama yapmıştı. 

Sağlık Bakanı Demircan'da bölgeye takviye sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildiğini bildirmişti.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.06.2018 18:54
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika Ak Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: AVM'lerle İlgili Flaş Karar!
Son Dakika: AVM'lerle İlgili Flaş Karar!
İstanbul, Ankara, İzmir Bayram Namazı Saatleri
İstanbul, Ankara, İzmir Bayram Namazı Saatleri
Son Dakika! Şanlıurfa'da AK Partililere Saldırı Düzenlendi! Yaralılar Var!
Son Dakika! Şanlıurfa'da AK Partililere Saldırı Düzenlendi! Yaralılar Var!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim